PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nissan contra Stadtbahn

Stuttgart-West (ots)

Bei dem Zusammenstoß eines Pkw und einer Stadtbahn am Dienstagnachmittag (02.09.2025) hat sich ein 42 Jahre alter Fahrgast leichte Verletzungen zugezogen. Eine 54-jährige Nissan-Fahrerin war gegen 15.30 Uhr in der Schloßstraße aus Richtung Liederhalle unterwegs. An der Kreuzung zur Silberburgstraße bog die 54-Jährige offenbar verbotswidrig nach links ab und stieß im Kreuzungsbereich mit der, in gleicher Richtung fahrenden, Stadtbahn der Linie U9 Richtung Vogelsang zusammen. In der Stadtbahn verletzte sich ein 42-jähriger Mann leicht. Der Schaden beläuft sich auf rund 8000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 03.09.2025 – 13:32

    POL-S: Rettungswagen gestreift und davongefahren - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Nord (ots) - Ein unbekannter Fahrzeugführer hat am Dienstagnachmittag (02.09.2025) in der Eduard-Pfeiffer-Straße einen Rettungswagen beschädigt und ist im Anschluss davongefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Besatzung des Rettungswagens stellte ihr Fahrzeug gegen 16.00 Uhr auf Höhe der Hausnummer 61 am Fahrbahnrand in zweiter Reihe ab, um einen Patienten zu behandeln. Als die 20-jährige ...

    mehr
  • 02.09.2025 – 12:47

    POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Süd (ots) - Unbekannte sind im Zeitraum zwischen Freitag (29.08.2025) und Montag (01.09.2025) in Wohnungen an der Tulpenstraße und an der Straße Untere Straße eingebrochen. Die Täter hebelten am Montag, zwischen 07.00 Uhr und 16.40 Uhr eine Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses an der Tulpenstraße auf und gelangten so in die Wohnung. Hier durchwühlten sie sämtliche Räume und stahlen Schmuck und ...

    mehr
  • 01.09.2025 – 15:43

    POL-S: Kind sexuell belästigt - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Weilimdorf (ots) - Ein 65-jähriger Mann soll am Samstag (30.08.2025) ein neun Jahre altes Mädchen sexuell belästigt haben. Der Mann soll gegen 18.20 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft am Krötenweg das neunjährige Mädchen, welches in Begleitung von zwei weiteren Mädchen war, unsittlich berührt haben. Ein Zeuge hielt den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Nach Durchführung der polizeilichen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren