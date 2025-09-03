POL-S: Nissan contra Stadtbahn
Stuttgart-West (ots)
Bei dem Zusammenstoß eines Pkw und einer Stadtbahn am Dienstagnachmittag (02.09.2025) hat sich ein 42 Jahre alter Fahrgast leichte Verletzungen zugezogen. Eine 54-jährige Nissan-Fahrerin war gegen 15.30 Uhr in der Schloßstraße aus Richtung Liederhalle unterwegs. An der Kreuzung zur Silberburgstraße bog die 54-Jährige offenbar verbotswidrig nach links ab und stieß im Kreuzungsbereich mit der, in gleicher Richtung fahrenden, Stadtbahn der Linie U9 Richtung Vogelsang zusammen. In der Stadtbahn verletzte sich ein 42-jähriger Mann leicht. Der Schaden beläuft sich auf rund 8000 Euro.
