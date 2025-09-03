Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rettungswagen gestreift und davongefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer hat am Dienstagnachmittag (02.09.2025) in der Eduard-Pfeiffer-Straße einen Rettungswagen beschädigt und ist im Anschluss davongefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Besatzung des Rettungswagens stellte ihr Fahrzeug gegen 16.00 Uhr auf Höhe der Hausnummer 61 am Fahrbahnrand in zweiter Reihe ab, um einen Patienten zu behandeln. Als die 20-jährige Fahrerin gegen 16.30 Uhr zum Wagen zurückkehrte, bemerkte sie den beschädigten linken Außenspiegel und alarmierte die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

