Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gartenhütte in Brand gesteckt - Tatverdächtigen vorläufig festgenommen

Stuttgart-Plieningen (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Mittwoch (03.09.2025) einen 50 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, eine Gartenhütte an der Maurenstraße angezündet zu haben. Anwohner entdeckten das Feuer gegen 01.30 Uhr und alarmierten die Feuerwehr. Im Bereich des Tatorts nahmen Beamte den 50-Jährigen vorläufig fest. Ersten Ermittlungen zufolge könnte er das Feuer entzündet haben. Die Schadenshöhe ist Gegenstand der Ermittlungen. Nach Abschluss der Maßnahmen brachten die Beamten ihn in ein psychiatrisches Krankenhaus.

