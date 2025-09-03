PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gartenhütte in Brand gesteckt - Tatverdächtigen vorläufig festgenommen

Stuttgart-Plieningen (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Mittwoch (03.09.2025) einen 50 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, eine Gartenhütte an der Maurenstraße angezündet zu haben. Anwohner entdeckten das Feuer gegen 01.30 Uhr und alarmierten die Feuerwehr. Im Bereich des Tatorts nahmen Beamte den 50-Jährigen vorläufig fest. Ersten Ermittlungen zufolge könnte er das Feuer entzündet haben. Die Schadenshöhe ist Gegenstand der Ermittlungen. Nach Abschluss der Maßnahmen brachten die Beamten ihn in ein psychiatrisches Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 03.09.2025 – 13:35

    POL-S: Nissan contra Stadtbahn

    Stuttgart-West (ots) - Bei dem Zusammenstoß eines Pkw und einer Stadtbahn am Dienstagnachmittag (02.09.2025) hat sich ein 42 Jahre alter Fahrgast leichte Verletzungen zugezogen. Eine 54-jährige Nissan-Fahrerin war gegen 15.30 Uhr in der Schloßstraße aus Richtung Liederhalle unterwegs. An der Kreuzung zur Silberburgstraße bog die 54-Jährige offenbar verbotswidrig nach links ab und stieß im Kreuzungsbereich mit der, in gleicher Richtung fahrenden, Stadtbahn der Linie U9 ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 13:32

    POL-S: Rettungswagen gestreift und davongefahren - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Nord (ots) - Ein unbekannter Fahrzeugführer hat am Dienstagnachmittag (02.09.2025) in der Eduard-Pfeiffer-Straße einen Rettungswagen beschädigt und ist im Anschluss davongefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Besatzung des Rettungswagens stellte ihr Fahrzeug gegen 16.00 Uhr auf Höhe der Hausnummer 61 am Fahrbahnrand in zweiter Reihe ab, um einen Patienten zu behandeln. Als die 20-jährige ...

    mehr
  • 02.09.2025 – 12:47

    POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Süd (ots) - Unbekannte sind im Zeitraum zwischen Freitag (29.08.2025) und Montag (01.09.2025) in Wohnungen an der Tulpenstraße und an der Straße Untere Straße eingebrochen. Die Täter hebelten am Montag, zwischen 07.00 Uhr und 16.40 Uhr eine Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses an der Tulpenstraße auf und gelangten so in die Wohnung. Hier durchwühlten sie sämtliche Räume und stahlen Schmuck und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren