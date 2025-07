Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch: Zeugen und Geschädigte nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Böblingen war bereits am Dienstag (01.07.2025) gegen 22:35 Uhr im Rahmen der Streife auf der Arthur-Heck-Straße in Weil im Schönbuch unterwegs, als ihnen ein entgegenkommender Motorradfahrer auffiel. Aus diesem Grund wendeten sie ihren Streifenwagen und wollten den Zweiradfahrer einer Verkehrskontrolle unterziehen. Dies erkannte mutmaßlich der Fahrer, gab daraufhin direkt Gas und versuchte sich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit der Kontrolle zu entziehen. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und folgten dem Zweirad über die Bahnhofstraße, Brückenstraße, Schulstraße, Hauptstraße, Dettenhäuser Straße und Kirchstraße bis nach Dettenhausen. Im Bereich einer Schule fuhr der Unbekannte über eine Grünfläche und es gelang ihm hier, zunächst unerkannt zu flüchten. Im Rahmen von eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen stellten die Beamten einen Zeugen fest, welcher das gesuchte Motorrad zuvor fahrend sehen konnte. Weitere Ermittlungen führten zur Wohnanschrift eines 25-Jährigen in Dettenhausen. Hier konnten die Beamten das abgestellt Motorrad festgestellt und der vermeintliche Fahrer angetroffen werden. Dieser konnten keine erforderliche Fahrerlaubnis vorweisen. Er muss nun mit einer Anzeige wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugs sowie einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen. Das Polizeirevier Böblingen sucht Zeugen und mögliche Geschädigte, die durch die Fahrweise des 25-Jährigen gefährdet wurden. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

