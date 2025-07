Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Fahrzeuge aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Samstag (05.07.2025) 17:00 Uhr und Sonntag (06.07.2025) 12:30 Uhr wurden mindestens zwei geparkte Fahrzeuge in einer Tiefgarage in der Hirsauer Straße in Sindelfingen aufgebrochen. Bei beiden Fahrzeugen schlugen die noch unbekannten Täter jeweils die Seitenscheibe der Fahrertüre ein. Aus einem VW entwendeten die Unbekannten im Anschluss einen Geldbeutel, aus einem BMW zwei Sonnenbrillen. Die Höhe des Diebesgutes sowie die entstandene Schadenshöhe sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Das Polizeirevier Sindelfingen bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sowie weitere mögliche Geschädigte sich unter Tel. 07031 697-0 oder per Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

