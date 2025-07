Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Unbekannte besprühen geparkten Fiat - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter hatten es am Samstag (05.07.2025) zwischen 01:00 Uhr und 09:00 Uhr auf einen geparkten Fiat abgesehen, der auf einem Parkplatzgelände in der Altachstraße in Asperg geparkt stand. Mit rosafarbenen Farbpunkten beschmierten sie das weiße Fahrzeuge und verursachten einen Sachschaden von rund 5.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Kornwestheim unter Tel. 07154 1313-0 oder per Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell