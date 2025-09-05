PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart- Mitte / - Süd (ots)

Unbekannte sind zwischen Mittwoch (27.08.2025) und Donnerstag (04.09.2025) in ein Einfamilienhaus am Nachtigallenweg und am Mittwoch (03.09.2025) in eine Wohnung an der Heusteigstraße eingebrochen. Die Diebe gelangten zwischen 07.30 Uhr und 17.00 Uhr auf unbekannte Weise in die Wohnung des Mehrfamilienhauses an der Heusteigstraße. Sie durchsuchten mehrere Zimmer und stahlen Schmuck und Bargeld im Wert von rund 1.000 Euro. Am Nachtigallenweg hebelten die Einbrecher die Terrassentür auf und stahlen Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +497118005778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

  • 05.09.2025 – 12:33

    POL-S: Gegen geparktes Auto gestoßen - Geschädigten gesucht

    Stuttgart- Bad Cannstatt (ots) - Ein 66 Jahre alter Fahrer eines grauen Opel ist in der Nacht zum Dienstag (02.09.2025) auf einem Parkplatz an der Waiblinger Straße 9 gegen ein geparktes Auto gestoßen. Der Mann wollte zwischen 22.30 Uhr und 02.15 Uhr rückwärts in eine Parklücke einparken und touchierte das Auto neben ihm. Als er die Polizei alarmierte, war das andere Auto bereits weggefahren. Hierbei soll es sich ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 12:52

    POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Mitte (ots) - Unbekannte sind Mittwoch (03.09.2025) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Tübinger Straße eingebrochen. Die Täter brachen zwischen 14.00 Uhr und 19.00 Uhr die Wohnungstür auf und gelangten so in das Objekt. Hier durchwühlten sie sämtliche Räume und stahlen Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 11:23

    POL-S: Auto in Brand geraten - Zeugen gesucht

    Stuttgart- Nord (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Mittwochabend (03.09.2025) ein BMW an der Hildebrandstraße in Brand geraten. Eine Streifenwagenbesatzung fuhr gegen 21.40 Uhr in der Hildebrandstraße und bemerkte auf Höhe der Hausnummer 8 einen brennenden BMW. Die alarmierte Feuerwehr löschte den PKW, der vollständig ausbrannte. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 100.000 Euro. Zeugen ...

    mehr
