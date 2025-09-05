Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart- Mitte / - Süd (ots)

Unbekannte sind zwischen Mittwoch (27.08.2025) und Donnerstag (04.09.2025) in ein Einfamilienhaus am Nachtigallenweg und am Mittwoch (03.09.2025) in eine Wohnung an der Heusteigstraße eingebrochen. Die Diebe gelangten zwischen 07.30 Uhr und 17.00 Uhr auf unbekannte Weise in die Wohnung des Mehrfamilienhauses an der Heusteigstraße. Sie durchsuchten mehrere Zimmer und stahlen Schmuck und Bargeld im Wert von rund 1.000 Euro. Am Nachtigallenweg hebelten die Einbrecher die Terrassentür auf und stahlen Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +497118005778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

