Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Presseeinladung zur Auftaktveranstaltung "Aktion Sicherer Schulweg 2025"

Stuttgart- Stammheim (ots)

Zur Auftaktveranstaltung der Aktion "Sicherer Schulweg 2025" lädt das Polizeipräsidium Stuttgart am

Mittwoch, 10. September 2025, um 09.00 Uhr, an der Grundschule Stammheim, Fliegenweg 4 in 70439 Stuttgart

Medienvertreter ein, diesem Termin beizuwohnen.

Zu Beginn des neuen Schuljahres werden die Erstklässler und ihre Eltern mit einem breit gefächerten Programm über das sichere Verhalten auf dem Schulweg aufgeklärt. Ergänzt wird das Programm durch das VfB Maskottchen "Fritzle".

Als Gesprächspartner stehen Ihnen hierbei ab 09.00 Uhr zur Verfügung:

Carsten Höfler, Polizeivizepräsident des Polizeipräsidiums Stuttgart, Thomas Schneider, Sachbereichsleiter Verkehrsprävention des Polizeipräsidiums Stuttgart, Susanne Scherz, Amtsleiterin des Amts für öffentliche Ordnung Stuttgart, Judith Höfler, Schulleiterin der Grundschule Stammheim Alexander Wehrle, Vorstandsvorsitzender des VfB Stuttgart, Silke Schmidt-Denker, Geschäftsführerin der Stuttgarter Kinderstiftung.

Bitte teilen Sie uns per Mail an stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de bis Dienstag, 09.09.2025, 15.00 Uhr mit, ob Sie an der Veranstaltung teilnehmen. Eine Teilnahme ohne Anmeldung ist nicht möglich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell