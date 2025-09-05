PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 32-Jährigen schwer verletzt - Sechs Tatverdächtige in Haft

Stuttgart-Mitte / Heidelberg / Bietigheim-Bissingen / Denkendorf / Ludwigsburgrt (ots)

Polizeibeamte haben zwischen vergangenen Donnerstag (28.08.2025) und Mittwoch (03.09.2025) sechs Männer im Alter zwischen 20 und 25 Jahren festgenommen, die im Verdacht stehen, am 26. Juli 2025 bei einer Auseinandersetzung an der Lautenschlagerstraße beteiligt gewesen zu sein, bei der ein 32 Jahre alter Mann schwer verletzt wurde (siehe Pressemitteilung vom 28.07.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/6085795). Umfangreiche Ermittlungen führten die Kriminalbeamten auf die Spur der Tatverdächtigen. Mitte August durchsuchten die Beamten Wohnungen von vier Tatverdächtigen, trafen diese aber zunächst nicht an. Im Anschluss an die Durchsuchungen stellte sich ein 22-jähriger Mann und wurde festgenommen. Gegen alle sechs Männer wurden Haftbefehle erwirkt. Haftrichter setzten die bestehenden Haftbefehle in Vollzug und wiesen die Männer, die alle die türkische Staatsangehörigkeit haben, in Justizvollzugsanstalten ein. Der genaue Tatablauf und die Tatbeteiligung der einzelnen Tatverdächtigen ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 05.09.2025 – 12:56

    POL-S: Gebäudebrand

    Stuttgart-Feuerbach (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache ist in der Nacht zum Freitag (04.09.2025) in einem Gebäude an der Rüdigerstraße ein Feuer ausgebrochen. Ein 45-jähriger Zeuge bemerkte die Flammen im ersten Obergeschoss des Wohnheims gegen Mitternacht und setzte den Notruf ab. Offenbar war das Feuer im Zimmer eines 74-jährigen Mannes ausgebrochen, der das Gebäude eigenständig verlassen konnte. Einsatzkräfte der Feuerwehr retteten sechs Personen aus dem ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 12:54

    POL-S: Presseeinladung zur Auftaktveranstaltung "Aktion Sicherer Schulweg 2025"

    Stuttgart- Stammheim (ots) - Zur Auftaktveranstaltung der Aktion "Sicherer Schulweg 2025" lädt das Polizeipräsidium Stuttgart am Mittwoch, 10. September 2025, um 09.00 Uhr, an der Grundschule Stammheim, Fliegenweg 4 in 70439 Stuttgart Medienvertreter ein, diesem Termin beizuwohnen. Zu Beginn des neuen Schuljahres werden die Erstklässler und ihre Eltern mit einem ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 12:35

    POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

    Stuttgart- Mitte / - Süd (ots) - Unbekannte sind zwischen Mittwoch (27.08.2025) und Donnerstag (04.09.2025) in ein Einfamilienhaus am Nachtigallenweg und am Mittwoch (03.09.2025) in eine Wohnung an der Heusteigstraße eingebrochen. Die Diebe gelangten zwischen 07.30 Uhr und 17.00 Uhr auf unbekannte Weise in die Wohnung des Mehrfamilienhauses an der Heusteigstraße. Sie durchsuchten mehrere Zimmer und stahlen Schmuck und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren