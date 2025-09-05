Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 32-Jährigen schwer verletzt - Sechs Tatverdächtige in Haft

Stuttgart-Mitte / Heidelberg / Bietigheim-Bissingen / Denkendorf / Ludwigsburgrt (ots)

Polizeibeamte haben zwischen vergangenen Donnerstag (28.08.2025) und Mittwoch (03.09.2025) sechs Männer im Alter zwischen 20 und 25 Jahren festgenommen, die im Verdacht stehen, am 26. Juli 2025 bei einer Auseinandersetzung an der Lautenschlagerstraße beteiligt gewesen zu sein, bei der ein 32 Jahre alter Mann schwer verletzt wurde (siehe Pressemitteilung vom 28.07.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/6085795). Umfangreiche Ermittlungen führten die Kriminalbeamten auf die Spur der Tatverdächtigen. Mitte August durchsuchten die Beamten Wohnungen von vier Tatverdächtigen, trafen diese aber zunächst nicht an. Im Anschluss an die Durchsuchungen stellte sich ein 22-jähriger Mann und wurde festgenommen. Gegen alle sechs Männer wurden Haftbefehle erwirkt. Haftrichter setzten die bestehenden Haftbefehle in Vollzug und wiesen die Männer, die alle die türkische Staatsangehörigkeit haben, in Justizvollzugsanstalten ein. Der genaue Tatablauf und die Tatbeteiligung der einzelnen Tatverdächtigen ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen.

