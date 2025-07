Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zwei mutmaßliche Räuber in Untersuchungshaft - Polizei sucht nach Zeugen

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Polizeibeamte nahmen am Mittwochnachmittag zwei mutmaßliche Räuber fest, nachdem sie zuvor in der Hirschstraße einen 54-jährigen Mann beraubt haben sollen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen bog der 54-Jährige gegen 16:30 Uhr zu Fuß von der Kaiserstraße in die Hirschstraße ein, als er wohl unvermittelt von zwei Männern zunächst angerempelt und anschließend von hinten festgehalten wurde. Während der Rangelei fiel der Geldbeutel des Geschädigten auf den Boden. Einer der beiden 37- und 38-jährigen mutmaßlichen Täter nahm das Scheingeld aus der Geldbörse an sich; im Anschluss flüchteten sie in Richtung Stephanienstraße.

Ein unbeteiligter Zeuge beobachtete das Geschehen und alarmierte daraufhin die Polizei. Im Zuge der unmittelbar eingeleiteten Fahndung und unter Mithilfe des Zeugen, gelang es den Beamten die Täter in der Akademiestraße vorläufig festzunehmen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe erließ der zuständige Richter des Amtsgericht Karlsruhe am Donnerstagnachmittag Haftbefehle gegen die beiden Marokkaner.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter 0721 666 5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Claudia Bergem, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Franz Henke, Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell