Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach

Wermelskirchen - Zwei Pkw am vergangenen Wochenende aufgebrochen

Bergisch Gladbach / Wermelskirchen (ots)

Bereits am Freitag (07.03.) wurden Polizeibeamte zu einem Diebstahl aus einem Pkw in den "Ahornweg" in Bergisch Gladbach-Heidkamp gerufen. Die Besitzerin eines grauen VW gab gegenüber den Polizisten an, sie habe ihr Fahrzeug am Vortag (06.03.), gegen 16:00 Uhr, am rechten Fahrbahnrand geparkt. Als sie am nächsten Morgen, gegen 09:30 Uhr, in ihren Pkw stieg, bemerkte sie das Fehlen mehrerer Sonnenbrillen sowie einer Tankkarte und einer Powerbank aus dem Handschuhfach.

Der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände wird aktuell auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt. Zudem entstand am Pkw ein Sachschaden von circa 800 Euro.

Zwischen Samstag (08.03.), 15:00 Uhr, und Sonntag (09.03.), 08:30 Uhr, beschädigten unbekannte Täter zudem einen Transporter der Marke Opel, der zuvor durch den Besitzer am rechten Fahrbahnrand der Altenberger Straße in Wermelskirchen-Dabringhausen abgestellt wurde. Bei Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten war die Schiebetür auf der Beifahrerseite des Transporters massiv beschädigt. Durch die Beschädigungen konnte man in den Laderaum hineinschauen, der jedoch zuvor geleert wurde. Demnach wurden keine Gegenstände entwendet.

Die Polizei nahm jeweils eine Strafanzeige auf und sucht nun nach Zeugen, die möglicherweise nähere Informationen zu diesen beiden Taten geben können. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegengenommen. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell