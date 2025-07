Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mutmaßlicher Drogendealer in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Polizeibeamte nahmen am Dienstagmittag einen 37-jährigen Türken vorläufig fest, nachdem er zuvor über mehrere Monate illegal Drogen verkauft haben soll.

Ermittlungen des Zoll und der Kriminalpolizei Karlsruhe in einem gesonderten Strafverfahren ergaben bereits im vergangenen Jahr Erkenntnisse darauf, dass der nun Inhaftierte illegal mit Kokain dealen würde. Nachdem das Amtsgericht Karlsruhe darauf basierend einen Haftbefehl gegen den Beschuldigten erließ, nahmen die Beamten den 37-Jährigen gegen 11:45 Uhr an seiner Arbeitsstelle in Pforzheim vorläufig fest und durchsuchten anschließend seine Wohnung in Oberreut in Karlsruhe. Hierbei stellten die eingesetzten Polizeibeamten etwa 100g Kokain, 6 XTC-Tabletten und eine vierstellige Summe an mutmaßlichem Dealer-Geld sicher. Zusätzlich beschlagnahmten die Beamten mehrere Springmesser, eine Schreckschusswaffe und einen Totschläger.

Der bereits erlassene Haftbefehl des Amtsgericht Karlsruhe wurde am Mittwochmittag in Vollzug gesetzt und der 37-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt transportiert.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Karlsruhe dauern weiter an.

Claudia Bergem, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Franz Henke, Polizeipräsidium Karlsruhe

