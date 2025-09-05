Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 15-Jähriger von Personengruppe schwer verletzt: Neun Tatverdächtige ermittelt - Fünf davon in Haft

Stuttgart-Heumaden / Landkreis Ludwigsburg / Esslingen / Möglingen / Egenhausen (ots)

Polizeibeamte haben am 21. August 2025 fünf Männer im Alter zwischen 15 und 17 Jahren und eine 16-jährige Frau festgenommen. Sie stehen im Verdacht, am 23. Juli 2025 an der Straße Lange Morgen einem 15-Jährigen schwere Verletzungen zugefügt zu haben. Dieser befand sich gegen 11.40 Uhr auf dem Nachhauseweg, als er von der Gruppierung angesprochen wurde. In der Folge sollen sie ihn zu Boden gebracht sowie geschlagen und getreten haben. Der 15-Jährige erlitt hierbei schwere Verletzungen. Erst als Zeugen auf die Situation aufmerksam wurden, flüchteten die Tatverdächtigen. Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei führten auf die Spur der insgesamt neun Tatverdächtigen. Bei den Durchsuchungen der Wohnungen und Unterkünfte am 21. August und 1. September stellten die Beamten umfangreiches Beweismaterial sicher, das nun der Auswertung bedarf. Die bestehenden Haftbefehle wegen des versuchten Totschlags gegen die beiden 15-Jährigen, die beiden 16-Jährigen mit syrischer und den 17-Jährigen mit südsudanesischer Staatsangehörigkeit wurden am 21.08.2025 in Vollzug gesetzt. Die 16-Jährige mit deutscher und irakischer Staatsangehörigkeit wurde gegen Auflagen auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

