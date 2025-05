Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Drei Simson gestohlen - Zeugen gesucht

Erfurt (ots)

Am vergangenen Wochenende entwendeten bislang unbekannte Täter drei Simson Mopeds aus einer Garage in der Salinenstraße in Erfurt. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der verschlossenen Garage und fanden dort die drei Zweiräder. Darüber hinaus schnappten sie sich diverses Werkzeug und flüchteten schließlich mit einer Beute von mehr als 15.000 Euro. Der Eigentümer bemerkte den Einbruch am Samstagnachmittag und erstattete Anzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Zeitraum vom 22.05.2025 bis zum Nachmittag des 24.05.2025 verdächtige Beobachtungen in der Salinenstraße gemacht haben, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0133247 beim Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0) zu melden. (SE)

