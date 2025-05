Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autodiebe nutzen Keyless-Go-System

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Sonntag entwendeten bislang unbekannte Täter in der Ernst-Haeckel-Straße in Erfurt einen hochwertigen Audi. Nach derzeitigem Erkentnissen nutzten die Diebe das sogenannte Keyless-Go-System des Fahrzeugs aus. Vermutlich setzten sie ein technisches Gerät ein, das die Funksignale des Fahrzeugschlüssels abfängt. So gelang es ihnen, das Auto zu öffnen und zu starten, ohne den Originalschlüssel zu besitzen. Anschließend flüchteten die Täter mit dem Fahrzeug im Wert von rund 25.000 Euro in unbekannte Richtung. Die Polizei rät, Fahrzeugschlüssel für Keyless-Go-Systeme in signalblockierenden Hüllen oder speziellen Aufbewahrungsboxen zu lagern. So kann verhindert werden, dass die Funksignale unbemerkt abgefangen und von Autodieben benutzt werden. (SE)

