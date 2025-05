LPI-EF: Diebstahl von Gartenmöbeln aus umzäuntem Freigelände - Zeugen gesucht

Erfurt (ots) - Ein in der Windthorststraße geparkter Pkw Toyota RAV 4 geriet in der Nacht zum Freitag in den Fokus von Dieben. Auf bis jetzt ungeklärte Weise öffneten diese das graue Fahrzeug und fuhren damit davon. Das Fehlen seines ca. 30.000,- EUR teuren Autos bemerkte der 34-jährige Erfurter schmerzlich am Freitagmorgen und informierte die Polizei. Diese leitete umgehend die Fahndung nach dem geklauten Auto ein und nahm die entsprechende Diebstahlsanzeige auf. (AS) ...

