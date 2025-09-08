PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-S: Mutmaßlich betrunken Streifenwagen gerammt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Ein 64 Jahre alter Mann steht im Verdacht, am Sonntagabend (07.09.2025) betrunken Auto gefahren und hierbei andere Verkehrsteilnehmer erheblich gefährdet zu haben. Eine 40-jährige Frau bemerkte den 64-jährigen Mercedes-Fahrer gegen 18.15 Uhr in der Dürrbachstraße aufgrund seiner auffälligen Fahrweise und alarmierte die Polizei. Der Mercedes soll mehrfach in den Gegenverkehr geraten sein und Verkehrsinseln überfahren haben. Durch seine rücksichtslose Fahrweise sollen mehrere, bislang unbekannte, Fahrzeugführer zum Ausweichen gezwungen worden sein. Der 64-Jährige soll seine Fahrt daraufhin über die Rohrackerstraße in Richtung Otto-Hirsch-Brücken und der Straße Am Westkai fortgesetzt haben. Über die Otto-Konz-Brücken soll er dann weiter Richtung Untertürkheim gefahren sein, wo ihn eine Streifenbesatzung entdeckte und anhalten wollte. Nachdem er die Anhaltesignale zunächst ignoriert haben soll, soll er in der Wallmerstraße schließlich angehalten haben. Beim Zurücksetzen stieß er mit seinem Mercedes gegen die Front des Streifenwagens und verursachte einen Schaden von rund 500 Euro. Da der Verdacht bestand, dass der 64-Jährige alkoholisiert war, musste er die Beamten zu einer Blutentnahme begleiten, bevor sie ihn wieder auf freien Fuß setzten. Zeugen und mögliche Geschädigte, insbesondere gefährdete Verkehrsteilnehmer, die ausweichen mussten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

