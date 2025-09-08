Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrer schwer verletzt

Stuttgart -Bad Cannstatt (ots)

Bei einem Unfall in der Wiesbadener Straße hat sich ein 56 Jahre alter Fahrradfahrer am Freitagmittag (05.09.2025) schwere Verletzungen zugezogen. Der 56-Jährige war gegen 14.15 Uhr in der Wiesbadener Straße Richtung Martin-Luther-Straße unterwegs. Offenbar missachtete er an der Kreuzung Taubenheimstraße/ Wiesbadener Straße die Vorfahrt des von rechts kommenden Mercedes eines 44-jährigen Mannes und stieß mit ihm zusammen. Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

