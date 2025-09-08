PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrer schwer verletzt

Stuttgart -Bad Cannstatt (ots)

Bei einem Unfall in der Wiesbadener Straße hat sich ein 56 Jahre alter Fahrradfahrer am Freitagmittag (05.09.2025) schwere Verletzungen zugezogen. Der 56-Jährige war gegen 14.15 Uhr in der Wiesbadener Straße Richtung Martin-Luther-Straße unterwegs. Offenbar missachtete er an der Kreuzung Taubenheimstraße/ Wiesbadener Straße die Vorfahrt des von rechts kommenden Mercedes eines 44-jährigen Mannes und stieß mit ihm zusammen. Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

