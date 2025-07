Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Diebstahl von zwei Pedelecs - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Remchingen (ots)

Durch bislang unbekannte Täterschaft sind am Sonntagnachmittag zwischen 13:00 und 15:00 Uhr in Remchingen, Wilferdingen zwei Pedelecs entwendet worden. Diese wurden zuvor durch ein Schloss an einem Zaun an der Hauptstraße gegenüber einer Eisdiele angeschlossen. Beim Diebesgut handelt sich um zwei Pedelecs der Marke "Riese und Müller" in schwarz mit einem Gesamtwert von über 7.000EUR.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib der Pedelecs geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neuenbürg unter der Telefonnummer 07082 7912-311 zu melden.

Sabrina Zimmer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell