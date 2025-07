POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Polizeipräsidium startet mit Instagram-Kanal

Grömbach (ots) - Am Sonntag ist es an der Nagoldtalsperre zu einem Polizeieinsatz gekommen, bei welchem die Beamten zwei Hunde befreien mussten. Die Beamten wurden gegen 15:45 Uhr durch einen aufmerksamen Zeugen alarmiert, der zwei Hunde bei den derzeit sommerlichen Temperaturen in einem geparkten Fahrzeug entdeckt hatte, das im Bereich eines Badesees an der ...

