POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Jugendliche verursacht beim Posen Verkehrsunfall

Freudenstadt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall ist es am vergangenen Sonntag auf einem Parkplatz bei Freudenstadt gekommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde am frühen Sonntagmorgen gegen 04:00 Uhr eine jugendliche Fahrzeugführerin auf einem Parkplatz in der Straße "Im Sulzhau" beobachtet, die mutmaßlich mit hoher Geschwindigkeit rückwärts fuhr und dabei einen geparkten Pkw streifte. Der Unfall führte zu einem Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Das Polizeirevier Freudenstadt hat daraufhin ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, das den Verdacht des verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zum Gegenstand hat.

Folgende Link gibt Hinweise zum Thema "illegale Autorennen": https://gib-acht-im-verkehr.de/themen/junge-fahrende/tuning/illegale-autorennen

