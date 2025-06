POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Fahrradfahrerin nach Sturz schwer verletzt

Pforzheim (ots) - Am Montagmittag ist es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 294 gekommen. Der Fahrer eines Kraftrads ist hierbei noch am Unfallort verstorben. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr eine 45-jährige BMW-Fahrerin gegen 13:25 Uhr die Bundesstraße 294 von Neuenbürg kommend in Richtung Pforzheim, als sie anschließend ...

mehr