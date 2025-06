Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Mutmaßlich berauschter Autofahrer nach Verfolgung gestoppt

Nagold (ots)

Am Freitagmittag ist es in Nagold zu einer Verfolgungsfahrt gekommen, bei der ein Pkw-Fahrer von einer Streifenbesatzung der Polizei geflüchtet ist.

Gegen 12:30 Uhr fiel den Beamten auf einem Tankstellengelände in der Haiterbacher Straße ein Opel auf, dessen Fahrer beim Erkennen des Streifenwagens sofort die Flucht ergriff. Der mutmaßliche Fahrer setzte seine Flucht mit hoher Geschwindigkeit fort, bog in angrenzende Seitenstraßen ab und kollidierte schließlich mit einem geparkten Fahrzeug im Bereich "Am Hasenbrunnen". Durch den Aufprall wurde das geparkte Fahrzeug gegen eine Hauswand geschoben.

Trotz des Unfalls setzte der Flüchtige seine Fahrt fort, bog auf einen Fußgängerweg ab und verließ sein Fahrzeug. Von dort aus flüchtete er zu Fuß, konnte jedoch von den Beamten im Bereich der Friedrichstraße gestellt werden.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen ergaben sich Anhaltspunkte, dass der 26-jährige Mann unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Im Anschluss wurde dem Mann in einem nahegelegenen Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden ist derzeit Gegenstand laufender Ermittlungen. Den mutmaßlichen Fahrer erwarten nun gleich mehrere Anzeigen.

Silas Lindörfer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell