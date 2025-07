Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Portemonnaie aus Kinderwagen gestohlen

Troisdorf (ots)

Am Dienstag (08. Juli) kam es in Troisdorf zu einem Diebstahl eines Portemonnaies, welches in einem Kinderwagen gelegen hatte. Eine 50 Jahre alte Frau aus Bornheim schilderte den Polzisten, dass sie sich in einem Freizeitzentrum an der Kölner Straße aufgehalten habe. Gegen 17:40 Uhr habe sie dann gemerkt, dass ihre Handtasche verschwunden war. Diese hatte zuvor in dem Kinderwagen gelegen, den die 50-Jährige schob. In der Tasche befanden sich auch das Mobiltelefon und die Geldbörse mit einem geringen Bargeldbetrag sowie EC-Karten und Ausweise. Wer zur angegebenen Zeit etwas Verdächtiges im Bereich des Freizeitzentrums beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02241 541-3221. Die Polizei rät dazu, immer aufmerksam zu sein und Wertgegenstände und Bargeld nicht aus den Augen zu lassen. Im besten Fall tragen Sie entsprechende Dinge körpernah in verschlossenen Taschen. (Uhl) #AugenAufTascheZu

