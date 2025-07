POL-SU: Baustellen-Lkw aus dem Verkehr gezogen - Anzeigen wegen Verkehrsunsicherheit und Urkundenfälschung

Troisdorf (ots) - Am Montag (07. Juli) wurden der Polizei zwei Einbrüche in Troisdorf gemeldet. Zwischen Freitag (04. Juli), 14:00 Uhr und Montagmorgen brachen ein oder mehrere Tatverdächtige in Troisdorf-Bergheim in zwei Baustellen-Container ein. Diese waren auf einer Baustelle an der Rheinstraße Ecke Glockenstraße aufgestellt. An einem Container wurde vergeblich ...

