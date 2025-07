Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Vier Verletzte bei Verkehrsunfall

Verursacher unter Alkoholeinfluss

Troisdorf (ots)

Am Samstagabend (05. Juli) wurden bei einem Verkehrsunfall in Troisdorf drei Personen leicht und eine weitere schwer verletzt. Gegen 22:25 fuhr ein 34 Jahre alter Hennefer mit seiner 31 Jahre alten Beifahrerin (aus Troisdorf) über den Theodor-Heuss-Ring aus Richtung Kirchstraße kommend in Richtung Sieglarer Straße. An der Kreuzung mit der Wilhemstraße und der Blücherstraße steuert der Seat-Fahrer zunächst nach rechts in die Wilhelmstraße, um direkt darauf wieder nach links zu lenken. Offenbar wollte er sein Fahrzeug im Kreuzungsbereich wenden. Ein dahinterfahrender 22-jähriger Troisdorfer konnte seinen BMW nicht rechtzeitig bremsen oder ausweichen, so dass es zur Kollision auf der Kreuzung kam. Dabei wird der 34-Jährige schwer verletzt. Seine Beifahrerin, der 22-Jährige und dessen 21 Jahre alte Beifahrerin werden leicht verletzt. Alle vier Personen wurden durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die beiden Pkw wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf rund 40.000 Euro. Die Feuerwehr musste die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen reinigen. Die Polizisten sicherten alle Spuren und nahmen die Aussagen der Beteiligten und der Zeugen auf. Dabei ergaben sich Hinweise darauf, dass der 34-Jährige unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein entsprechender Test bestätigte mit rund 1,0 Promille den Verdacht. Der Führerschein des 34-Jährigen wurde sichergestellt. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Er muss sich nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall und Straßenverkehrsgefährdung infolge Alkoholgenusses verantworten. (Uhl)

