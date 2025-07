Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Seniorin auf dem Nachhauseweg beraubt

Siegburg (ots)

Am Freitag (04. Juli) wurde in Siegburg-Kaldauen eine 74 Jahre alte Frau beraubt. Sie gab an, gegen 13:00 Uhr zu Fuß auf dem Nachhauseweg gewesen zu sein. Als sie die Kaldauer Straße entlang ging, habe ein schwarzer SUV neben ihr gehalten. Am Steuer habe ein Mann gesessen. Dessen Beifahrerin sei ausgestiegen und kurz zu der 74-Jährigen gekommen. Danach sei die Fremde wieder in das Fahrzeug eingestiegen, das dann weiterfuhr und etwa 100 Meter weiter wieder anhielt. Als die Seniorin den Pkw passieren wollte, rief die Unbekannte sie zum Beifahrerfenster. Hier habe man sie in ein emotionales Gespräch eingebunden. Dabei hätten beide auch die Hände der älteren Dame geküsst. Anschließend habe die Beifahrerin der Siegburgerin noch eine Kette (Modeschmuck) umgelegt, bevor die beiden Unbekannten sich mit dem SUV in unbekannte Richtung entfernten. Dabei hätten sie noch diversen Modeschmuck aus den Fenstern geworfen, den die 74-Jährige aufhob und mit nachhause nahm. Erst hier bemerkte die Geschädigte, dass ihr eigener Goldschmuck in Form einer goldenen Halskette und goldener Ohrringe fehlten. Der Wert wurde auf 3.000 Euro geschätzt. Die Bestohlene verständigte ihren Enkel, der wiederum die Polizei rief. Die Beamten sicherten den Modeschmuck und weitere Spuren. Die Polizei bittet nun um Hinweise zu den beiden Verdächtigen, die die Siegburgerin wie folgt beschrieb: Beide waren zwischen 50 und 55 Jahren alt. Der Mann hatte einen Oberlippenbart, einen dunklen Teint und trug ein schwarzes T-Shirt. Die Frau hatte hellbraunes Haar und war mit einer glänzenden, schwarzen Bluse bekleidet. Außerdem soll die Frau auffallend hübsch gewesen sein. Wer etwas zur Identität der Tatverdächtigen sagen kann, meldet sich bitte unter 02241 541-3121 bei der Polizei. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell