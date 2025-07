Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Unfall im Kreuzungsbereich

Unfallverursacher fährt bei rot und flüchtet von Unfallstelle

Troisdorf (ots)

Am Sonntagmorgen (06. Juli) kam es gegen 03:35 Uhr in Troisdorf-Sieglar zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Diese saßen in einem VW Touran, den ein 18 Jahre alter Sankt Augustiner steuerte. Auf dem Beifahrersitz befand sich eine gleichaltrige Troisdorferin. Beide waren auf der Pastor-Böhm-Straße in Fahrtrichtung Grabenstraße unterwegs. An der Kreuzung mit der Leostraße kam von rechts ein Audi, der eine rote Ampel missachtete. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem zumindest die beiden 18-Jährigen leicht verletzt wurden. Die junge Frau wurde zur weiteren Behandlung mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher verließ nach der Kollision den A6, der auf eine Firma zugelassen ist, und flüchtete zu Fuß in Richtung der Larstraße. Ein Zeuge konnte den Flüchtenden dabei beobachten und wie folgt beschreiben: Etwa 30 bis 40 Jahre alt, zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß, dunkler Teint und mit einem dunklen T-Shirt bekleidet. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Flüchtigen verlief ohne Erfolg. Die beiden Autos wurden jeweils im Frontbereich stark beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf 50.000 Euro. Die beiden Pkw wurden abgeschleppt. Polizisten sicherten vor Ort die Aussagen der beiden 18-Jährigen und des Zeugen, sicherten Unfallspuren und fertigten im Anschluss eine Verkehrsunfallanzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall. Die Ermittlungen nach dem Unfallverursacher werden nun im zuständigen Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde im Rhein-Sieg-Kreis geführt. Hinweise nimmt die Polizei unter 02241 541-3221 entgegen. (Uhl)

