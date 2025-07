Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Geschäft

Instrumente im Wert von 300.000 Euro gestohlen

Sankt Augustin (ots)

Am Samstag (05. Juli) kam es in Sankt Augustin-Menden zu einem Einbruch in ein Musikgeschäft, bei dem Instrumente im Wert von rund 300.000 Euro gestohlen wurden. Das Geschäft befindet sich im Keller eines Einfamilienhauses an der Meindorfer Straße. Der Inhaber gab der hinzugerufenen Polizei gegenüber an, dass er am Tattag noch bis 00:30 Uhr Büroarbeiten erledigte und dann sein Geschäft verließ. Zuvor habe er die Eingangstür und die Durchgangstür zu den oberen Stockwerken geschlossen und abgeschlossen. Als er am Morgen gegen 07:30 Uhr in das Geschäft zurückkehrte entdeckte er, dass die Eingangstür gewaltsam aufgehebelt und der Verkaufsraum durchwühlt worden war. Nach ersten Erkenntnissen fehlen diverse hochwertige Flöten und Flötenkopfstücke. Der oder die Täter sind offenbar zunächst in den umzäunten Garten des Grundstücks eingedrungen und brachen von hier über eine Terrasse die Tür zum Verkaufsraum auf und entkamen anschließend mit ihrer Beute auf gleichem Weg. Wer im Tatzeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen hat, Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib des Diebesguts machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02241 541-3321. Kostenlose Beratungen zum Thema Einbruchschutz bietet das zuständige Kriminalkommissariat der Polizei in Siegburg. Weitere Informationen und Termine erhalten Sie unter 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell