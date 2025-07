Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrüche in Troisdorf

Fabrikhalle und Baucontainer aufgebrochen

Troisdorf (ots)

Am Montag (07. Juli) wurden der Polizei zwei Einbrüche in Troisdorf gemeldet. Zwischen Freitag (04. Juli), 14:00 Uhr und Montagmorgen brachen ein oder mehrere Tatverdächtige in Troisdorf-Bergheim in zwei Baustellen-Container ein. Diese waren auf einer Baustelle an der Rheinstraße Ecke Glockenstraße aufgestellt. An einem Container wurde vergeblich versucht, die Tür aufzubrechen, woraufhin ein Fenster eingeschlagen wurde. An dem zweiten Container wurde die Tür aufgehebelt. Der oder die Täter durchsuchten jeweils das Innere und entwendeten ein Nivelliergerät mitsamt Stativ im Wert von schätzungsweise 2.500 Euro, bevor sie unerkannt entkamen. Auch bei dem Einbruch in eine Fabrikhalle in Troisdorf-Bergheim an der Amperestraße entkamen der oder die Verdächtigen unerkannt. Hier wurde zwischen Samstag (05. Juli), 10:00 Uhr und Montagmorgen eine Scheibe der Halle gewaltsam geöffnet. Im Inneren wurden Umkleide-, Büro- und Arbeitsräume einbruchstypisch durchsucht. Das erlangte Diebesgut besteht aus diversen Arbeitsmaschinen, wie Schweiß- und Bolzensetzgeräten sowie Werkzeugen und einer Kaffeemaschine. Der Gesamtschaden wird auf 24.000 Euro geschätzt. An beiden Tatorten sicherten Experten der Kriminalpolizei Spuren. Ob die Taten miteinander in Zusammenhang stehen, ist Bestandteil der eingeleiteten Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter 02241 541-3221 entgegen. Zum Thema Einbruchschutz erhalten Sie bei der Polizei in Siegburg kostenlose Beratungen. Termine und weitere Informationen unter 02241 541-4777. (Uhl) #RiegelVor

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell