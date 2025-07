Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Streit endet mit Anzeigen, Blutprobe und Führerscheinentzug

Troisdorf (ots)

Am Dienstag (08. Juli) kam es in Troisdorf zu einem Streit, der mit einer Strafanzeige, einer Blutprobe sowie Führerscheinentzug endete. Gegen 21:25 Uhr meldeten zwei Zeugen, dass sie in der Rathausstraße im Ortsteil Sieglar einen handfesten Streit beobachten würden. Ein Mann und eine Frau würden in einem Auto sitzen, wobei er sie schlagen und würgen würde. Als Polizisten kurz darauf am Einsatzort eintrafen, hatte sich das Paar mit dem Pkw bereits entfernt, konnten aber in der Nähe an der Wohnanschrift des Mannes angetroffen werden. Hier saßen beide noch immer in dem Mercedes-Benz. Auf Nachfrage gab der 41-Jährige an, sich nicht zum Vorwurf der Körperverletzung einlassen zu wollen. Da die Beamten im Fahrzeuginnenraum eine Bierflasche entdeckten, wurde dem Fahrer zudem das Fahren unter Alkoholeinfluss vorgeworfen. Auch hierzu wollte der Mann sich nicht einlassen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,1 Promille. Eine Ärztin entnahm dem Mann später Blutproben. Seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher und untersagten ihm bis auf Weiteres das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge. Ein Bericht an das Straßenverkehrsamt regt eine Prüfung an, ob der Alkoholsünder zum Führen von Kraftfahrzeugen charakterlich geeignet ist. Die 48 Jahre alte Beifahrerin bestätigte den Beamten gegenüber, dass es Streit gegeben habe, in dessen Verlauf ihr Freund sie geschlagen und gewürgt habe. Um sich zu wehren habe sie ihrerseits ihn angegriffen. Gegen die Frau wurde daher ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet. Wegen selbigem Vorwurf muss sich auch der 41-Jährige verantworten. Außerdem erwartet ihn eine Anzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell