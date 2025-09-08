POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 41-Jährigen angegriffen - Zeugen gesucht
Stuttgart-Ost (ots)
Ein 39 Jahre alter Mann soll in der Nacht zum Dienstag (02.09.2025) einen 41-jährigen Mann in einer Bar an der Strombergstraße angegriffen und schwer verletzt haben. Der 39-jährige Mann soll gegen 00.30 Uhr den 41-Jährigen aus bislang unbekannten Gründen zunächst verbal und dann körperlich angegriffen haben. Hierbei erlitt der 41-Jährige schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankhaus verbracht. Der 39-Jährige flüchtete zunächst und wurde kurze Zeit später von Beamten an seiner Wohnanschrift festgenommen. Der 39-Jährige mit afghanischer Staatsangehörigkeit wurde am Dienstag (02.09.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell