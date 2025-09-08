PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Intimbereich gefasst - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein Unbekannter hat am Freitagabend (05.09.2025) einer 16-Jährigen an einem Club am Rotebühlplatz unter den Rock gefasst und sie im Intimbereich berührt. Die 16-Jährige befand sich gegen 23.30 Uhr im Eingangsbereich des Clubs und ging die dortigen Treppen herunter. Der Unbekannte kam ihr entgegen und zog sie unvermittelt an sich ran und griff ihr, trotz Gegenwehr der 16-Jährigen, in den Intimbereich. Anschließend flüchtete der Unbekannte. Dieser war zirka 170 Zentimeter groß und etwa Mitte 20. Er hatte braune Haare und einen Boxerhaarschnitt. Zudem trug er einen Oberlippen- und Ziegenbart. Bekleidet war er mit einem weißen Hemd und dunkler Jeans. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

