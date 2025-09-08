POL-S: Pfefferspray in Lüftungsschacht gesprüht - Zeugen gesucht
Stuttgart-Mitte (ots)
Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen in einen Lüftungsschacht am Rothebühlplatz Pfefferspray gesprüht. Die Täter sprühten gegen 04.00 Uhr Pfefferspray in den Lüftungsschacht einer Diskothek. Als das Pfefferspray in den Gastraum gelangte, brachten Mitarbeiter die rund einhundert Gäste nach draußen. Verletzt wurde niemand. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell