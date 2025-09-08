POL-S: Pfefferspray in Lüftungsschacht gesprüht - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Ein Unbekannter hat am Freitagabend (05.09.2025) einer 16-Jährigen an einem Club am Rotebühlplatz unter den Rock gefasst und sie im Intimbereich berührt. Die 16-Jährige befand sich gegen 23.30 Uhr im Eingangsbereich des Clubs und ging die dortigen Treppen herunter. Der Unbekannte kam ihr entgegen und zog sie unvermittelt an sich ran und griff ihr, trotz Gegenwehr der 16-Jährigen, in den ...

