POL-E: Essen: Unbekannter setzt drei Pkw in Brand - Fotofahndung

Essen (ots)

45326 E.-Altenessen-Süd: In den frühen Morgenstunden des 5. Oktobers vergangenen Jahres setzte ein bislang unbekannter Mann insgesamt drei Fahrzeuge in Brand - zwei an der Altenessener Straße, ein weiteres an der Krablerstraße. Die Polizei sucht mit Fotos nach dem Unbekannten.

Gegen 4:50 Uhr meldeten Zeugen eine brennende Mercedes E-Klasse in einem Innenhof an der Altenessener Straße. Die herbeigeeilten Beamten reagierten sofort und löschten die Flammen selbständig mit einem Feuerlöscher. Kurz darauf, um 5 Uhr, meldeten weitere Zeugen einen brennenden Toyota Yaris, ebenfalls in einem Innenhof an der selbigen Straße. Diesmal übernahm die Feuerwehr die Löscharbeiten.

Während die Kriminalpolizei an beiden Tatorten Spuren sicherte, meldete sich einige Stunden später der Halter eines Ford Transit auf einer Polizeiwache: Sein auf der Krablerstraße geparktes Fahrzeug war ebenfalls durch ein Feuer beschädigt worden. Die Polizei stellte das Fahrzeug zur Spurensicherung sicher.

Ein unbekannter Tatverdächtiger wurde von einer Videoüberwachung gefilmt. Das Kriminalkommissariat fahndet nun mit Bildern nach dem Unbekannten. Die Fotos können Sie unter folgendem Link abrufen:

https://polizei.nrw/fahndung/163848

Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden. /RB

