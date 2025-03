Polizei Essen

POL-E: Essen: PKW erfasst 50-jährige Fußgängerin und flüchtet - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45147 E.-Holsterhausen:

Am Donnerstagmittag (27. März) wurde eine 50-jährige Fußgängerin beim Überqueren der Graefestraße von einem unbekannten PKW erfasst. Die Essenerin wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallbeteiligte flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen 13:00 und 13:45 Uhr war die 50-Jährige zu Fuß auf der Ladenspelderstraße in Richtung Hufelandstraße unterwegs. Als sie die Graefestraße überquerte, wurde sie von einem unbekannten PKW-Fahrer, der aus der Graefestraße links in die Ladenspelderstraße abbog, erfasst. Die Frau fiel auf die Motorhaube und anschließend auf die Fahrbahn. Der PKW bremste kurz ab und flüchtete anschließend in Fahrtrichtung Hufelandstraße. Die 50-Jährige wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallbeteiligten machen können. Hinweise melden Sie bitte der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

