POL-E: Essen: Trickbetrüger erbeuten bei Ehepaar größere Menge Bargeld nach Schockanruf - Präventionshinweise

Essen (ots)

45141 E.-Nordviertel: Gestern Nachmittag (26. März) haben unbekannte Trickbetrüger ein älteres Ehepaar an der Segerothstraße um eine größere Menge Bargeld gebracht.

Gegen 16:40 Uhr meldete sich eine weinende Anruferin bei dem Ehepaar und gab vor, deren Tochter zu sein. Angeblich habe sie einen Unfall verursacht, bei dem eine Frau verletzt worden sei. Deshalb sei sie jetzt von der Polizei verhaftet worden und müsse eine Kaution zur Freilassung hinterlegen. Kurze Zeit später folgten weitere Anrufe - vermeintlich von der Polizei und von der Staatsanwaltschaft. Diese forderte 50.000 Euro Kaution.

Da die Betrüger offenbar Details aus dem Leben der Tochter kannten (z.B. die Farbe ihres Wagens) schöpften die Senioren keinen Verdacht und übergaben kurze Zeit später einem Boten eine größere Menge Bargeld. Erst als sie danach mit ihrer echten Tochter telefonierten, bemerkten sie den Betrug und riefen die Polizei.

Aus gegebenem Anlass raten wir zudem:

- Seien Sie misstrauisch, wenn Unbekannte Sie anrufen oder vor Ihrer Haustüre stehen. Geben Sie auf gar keinen Fall Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

- Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie Ihre Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

- Übergeben Sie NIEMALS Geld, Bankkarten oder Wertsachen an unbekannte Personen!

- Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei. Erstatten Sie Anzeige!

Trotz häufiger Präventionshinweise und Berichterstattung in den Medien schaffen es skrupellose Trickbetrüger immer wieder, die Gutgläubigkeit und die Hilfsbereitschaft älterer Menschen auszunutzen, um an deren Ersparnisse und Notgroschen zu gelangen. Helfen Sie mit, diesen Betrügern das Leben so schwer wie möglich zu machen. Klären Sie Verwandte, Bekannte oder andere ältere Menschen, die Ihnen nahestehen, über Kriminalitätsformen auf und geben Ihnen Verhaltenshinweise an die Hand.

Diese Broschüren fassen alle wichtigen Informationen zusammen:

https://essen.polizei.nrw/sites/default/files/2018-09/Broschuere_SAEM_36s_web.pdf

https://polizei.nrw/sites/default/files/2020-04/228-BR-Im-Alter-sicher-leben%20%28003%29.pdf

https://polizei.nrw/sites/default/files/2020-04/229-BR-Gut-beraten-im-hohen-Alter%20%28002%29.pdf

