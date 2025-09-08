PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-S: Reinigungskosten nicht bezahlt und Polizeibeamte angegriffen - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Samstagabend (06.09.2025) einen 23 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der an der Reitzensteinstraße eine Uber-Rechnung von über 300 Euro nicht bezahlen wollte. Der Mann war gegen 22.45 Uhr Fahrgast in einem Uber und erbrach sich im Fahrgastraum. Hierauf beendete der Fahrer die Fahrt und verlangte die Zahlung der Reinigungskosten in Höhe von rund 300 Euro. Der 23-Jährige soll sich geweigert haben, diese zu bezahlen und den Uber-Fahrer körperlich angegangen haben. Bis zum Eintreffen der Polizeibeamten war der 23-Jährige zunächst geflüchtet. Polizeibeamte nahmen den Mann fest, der die Beamten mit einem Faustschlag ins Gesicht angegriffen haben soll. Während des Transportes soll es erneut zu Widerstandhandlungen und Beleidigungen gekommen sein. Zwei Polizeibeamte zogen sich hierbei leichte Verletzungen zu. Der 23-Jährige musste eine Sicherheitsleistung bezahlen, anschließend setzten die Beamten ihn wieder auf freien Fuß.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

  • 08.09.2025 – 14:29

    POL-S: Pfefferspray in Lüftungsschacht gesprüht - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Mitte (ots) - Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen in einen Lüftungsschacht am Rothebühlplatz Pfefferspray gesprüht. Die Täter sprühten gegen 04.00 Uhr Pfefferspray in den Lüftungsschacht einer Diskothek. Als das Pfefferspray in den Gastraum gelangte, brachten Mitarbeiter die rund einhundert Gäste nach draußen. Verletzt wurde niemand. Zeugen ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 10:44

    POL-S: Vor zwei Mädchen in Stadtbahn onaniert - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Ost (ots) - Ein Unbekannter hat am Donnerstag (04.09.2025) in einer Stadtbahn der Linie U2 an seinem Genitalbereich manipuliert und dabei zwei Mädchen angestarrt. Die beiden 13- und 14-jährigen Mädchen befanden sich gegen 16.30 Uhr in der Stadtbahn, die von der Eltinger Straße Richtung Charlottenplatz fuhr. Sie bemerkten einen Mann, der in der Sitzgruppe ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 10:41

    POL-S: In Intimbereich gefasst - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Mitte (ots) - Ein Unbekannter hat am Freitagabend (05.09.2025) einer 16-Jährigen an einem Club am Rotebühlplatz unter den Rock gefasst und sie im Intimbereich berührt. Die 16-Jährige befand sich gegen 23.30 Uhr im Eingangsbereich des Clubs und ging die dortigen Treppen herunter. Der Unbekannte kam ihr entgegen und zog sie unvermittelt an sich ran und griff ihr, trotz Gegenwehr der 16-Jährigen, in den ...

    mehr
