Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Reinigungskosten nicht bezahlt und Polizeibeamte angegriffen - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Samstagabend (06.09.2025) einen 23 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der an der Reitzensteinstraße eine Uber-Rechnung von über 300 Euro nicht bezahlen wollte. Der Mann war gegen 22.45 Uhr Fahrgast in einem Uber und erbrach sich im Fahrgastraum. Hierauf beendete der Fahrer die Fahrt und verlangte die Zahlung der Reinigungskosten in Höhe von rund 300 Euro. Der 23-Jährige soll sich geweigert haben, diese zu bezahlen und den Uber-Fahrer körperlich angegangen haben. Bis zum Eintreffen der Polizeibeamten war der 23-Jährige zunächst geflüchtet. Polizeibeamte nahmen den Mann fest, der die Beamten mit einem Faustschlag ins Gesicht angegriffen haben soll. Während des Transportes soll es erneut zu Widerstandhandlungen und Beleidigungen gekommen sein. Zwei Polizeibeamte zogen sich hierbei leichte Verletzungen zu. Der 23-Jährige musste eine Sicherheitsleistung bezahlen, anschließend setzten die Beamten ihn wieder auf freien Fuß.

