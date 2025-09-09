Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fußgängerin auf Zebrastreifen schwer verletzt

Stuttgart-Nord (ots)

Eine 68 Jahre alte Fußgängerin hat sich am Montagnachmittag (08.09.2025) bei einem Verkehrsunfall im Herdweg schwere Verletzungen zugezogen. Eine 28 Jahre alte Motorradfahrerin war gegen 15.15 Uhr im Herdweg Richtung der Straße Am Kräherwald unterwegs. Kurz vor der Einmündung Dillmannstraße überquerte die 68-Jährige die Straße auf einem Zebrastreifen von links nach rechts und wurde vom Motorrad erfasst. Zum Unfallzeitpunkt befand sich an der Bushaltestelle in stadteinwärtiger Richtung ein Linienbus, so dass die Sicht auf den Zebrastreifen eingeschränkt war. Rettungskräfte kümmerten sich um die schwerverletzte Frau und brachten sie in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell