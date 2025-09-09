Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Rettungswagen zusammengestoßen

Stuttgart-Möhringen (ots)

Bei einem Unfall am Montagmittag (08.09.2025) haben sich ein 28-jähriger Notfallsanitäter und eine 18-jährige Mercedesfahrerin leichte Verletzungen zugezogen. Der 28-Jährige war gegen 12.50 Uhr in der Handwerkstraße Richtung Industriestraße unterwegs. Auf Höhe der Breitwiesenstraße fuhr er mit der Nutzung von Sondersignalen bei Rot in den Kreuzungsbereich ein, wo er mit dem von rechts kommenden Mercedes einer 18-Jährigen zusammenstieß. Beide erlitten leichte Verletzungen, der Schaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell