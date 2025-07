Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Polizei geht Hinweisen im Volkspark nach - Zwei Personen festgenommen

Oberhausen (ots)

Am Donnerstagmittag (10.07.) konnten Beamtinnen und Beamte der Wache Sterkrade im Volkspark erfolgreich zwei Tatverdächtige nach dem mutmaßlichen Handel mit Betäubungsmitteln festnehmen.

Zuvor meldete sich eine aufmerksame Anwohnerin um 13:20 Uhr bei der Leitstelle, da sie wiederholt beobachten konnte, wie zwei junge Männer wiederholt offensichtlich Übergaben an "Kunden" durchführten. Daraufhin begaben sich mehrere Streifenwagenbesatzungen in den Volkspark und konnten dort die beiden beschriebenen Männer antreffen. Im Zuge der Kontrolle der beiden Albaner (18, 22) konnten die Polizistinnen und Polizisten hohe Summen an Bargeld in kleinen Stückelungen sowie mehrere Mobiltelefone auffinden. Ferner konnten sie bei einer Absuche der unmittelbaren Umgebung, mit der Hilfe eines Drogenspürhundes, mehrere Depots mit augenscheinlichen Betäubungsmitteln entdecken.

Die Mobiltelefone, das Bargeld sowie die Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Beide Tatverdächtige wurden vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Zusätzlich bestand gegen einen der Tatverdächtigen ein Abschiebehaftbefehl. Sie erwarten nun umfangreiche Strafverfahren.

