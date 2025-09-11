PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Beim Vorbeifahren gestreift - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Eine 28 Jahre alte Fahrerin eines grauen Ford hat am Mittwoch (10.09.2025) am Gebhard-Müller-Platz mit ihrem Außenspiegel ein unbekanntes Auto gestreift. Die 28-Jährige fuhr in der Konrad-Adenauer-Straße Richtung Willy-Brandt-Straße. An der Kreuzung zur Schillerstraße fuhr sie auf den Linksabbiegerstreifen um nach links abzubiegen. Rechts neben ihr fuhr ein unbekanntes Auto. Beim Vorbeifahren streiften sich die Außenspiegel der beiden Autos. Die 28-Jährige hielt bei der nächsten Gelegenheit an, der Unbekannte fuhr mit seinem Auto davon. Ob ein Schaden entstand, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen und der bislang unbekannte Autofahrer werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 10.09.2025 – 13:51

    POL-S: Radfahrer gestürzt - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Ein 25 Jahre alter Fahrradfahrer hat sich am Dienstagabend (09.09.2025) in der Brückenstraße bei einem Sturz leichte Verletzungen zugezogen. Der 25-Jährige wartete gegen 18.15 Uhr an einer roten Ampel in der Brückenstraße auf einer Fahrradspur und wollte offenbar verbotswidrig nach rechts in die Wilhelmastraße abbiegen. Hierbei drängte ihn ein unbekannter Autofahrer ab, weshalb er ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren