POL-S: Beim Vorbeifahren gestreift - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Eine 28 Jahre alte Fahrerin eines grauen Ford hat am Mittwoch (10.09.2025) am Gebhard-Müller-Platz mit ihrem Außenspiegel ein unbekanntes Auto gestreift. Die 28-Jährige fuhr in der Konrad-Adenauer-Straße Richtung Willy-Brandt-Straße. An der Kreuzung zur Schillerstraße fuhr sie auf den Linksabbiegerstreifen um nach links abzubiegen. Rechts neben ihr fuhr ein unbekanntes Auto. Beim Vorbeifahren streiften sich die Außenspiegel der beiden Autos. Die 28-Jährige hielt bei der nächsten Gelegenheit an, der Unbekannte fuhr mit seinem Auto davon. Ob ein Schaden entstand, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen und der bislang unbekannte Autofahrer werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu melden.

