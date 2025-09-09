Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Waiblingen: Fahrzeugbrand

Aalen (ots)

Am Dienstagvormittag ging in der Bahnhofstraße ein Pkw in Flammen auf und brannte vollständig aus. Der BMW Mini wurde erst kurz zuvor in der Bahnhofstraße abgestellt und begann vermutlich aus technischer Ursache kurz vor 10 Uhr zu brennen. Die Freiwillige Feuerwehr war schnell vor Ort und löschte den Brand, konnte aber nicht mehr verhindern, dass am Pkw Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro entstand. Die Bahnhofstraße musste zeitweise komplett gesperrt werden.

