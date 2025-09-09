PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Waiblingen: Fahrzeugbrand

Aalen (ots)

Am Dienstagvormittag ging in der Bahnhofstraße ein Pkw in Flammen auf und brannte vollständig aus. Der BMW Mini wurde erst kurz zuvor in der Bahnhofstraße abgestellt und begann vermutlich aus technischer Ursache kurz vor 10 Uhr zu brennen. Die Freiwillige Feuerwehr war schnell vor Ort und löschte den Brand, konnte aber nicht mehr verhindern, dass am Pkw Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro entstand. Die Bahnhofstraße musste zeitweise komplett gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 09.09.2025 – 09:24

    POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Diebstahl - Unfälle - Körperverletzungen

    Aalen (ots) - Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte zwischen Samstag, 18:00 Uhr und Sonntag, 21:00 Uhr, einen Ford, der am Straßenrand in der Rechbergstraße abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das Polizeirevier ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 08:06

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Pkw zerkratzt, Unfall und Unfallflucht

    Aalen (ots) - Schwäbisch Hall: Pkw zerkratzt Ein Vandale zerkratzte zwischen Sonntag 18 Uhr und Montagmorgen 06 Uhr einen in der Berliner Straße geparkten Opel und verursachte an diesem Sachschaden. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen. Gaildorf: Unfall mit Gegenverkehr Am Montagnachmittag gegen 16:30 Uhr befuhr ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 08:03

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diebstahl, Unfälle, Körperverletzung

    Aalen (ots) - Waiblingen: Pkw-Aufbruch Zwischen Sonntag, 22:00 Uhr und Montag, 8:30 Uhr schlitzten bisher unbekannte Diebe das Dach eines Cabriolets vom Hersteller BMW, das in der Mittleren Sackgasse geparkt war, auf und entwendeten aus dem Pkw ein Kellnerportemonnaie. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen und bittet unter der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren