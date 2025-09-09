PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Pkw zerkratzt, Unfall und Unfallflucht

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Pkw zerkratzt

Ein Vandale zerkratzte zwischen Sonntag 18 Uhr und Montagmorgen 06 Uhr einen in der Berliner Straße geparkten Opel und verursachte an diesem Sachschaden. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Gaildorf: Unfall mit Gegenverkehr

Am Montagnachmittag gegen 16:30 Uhr befuhr eine 16-jährige Verkehrsteilnehmerin in ihrem Leichtfahrzeug die K2663 von Bröckingen nach Unterrot. In einer Kurve kam sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Rutschen und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte die 16-Jährige mit einer entgegenkommenden 51-jährigen Ford-Fahrerin. Durch den Unfall wurden beide Personen leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Fichtenau: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer befuhr am Montagabend gegen 21:20 Uhr den Forsthausweg und bog in die Hauptstraße ab. Dabei kam er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und beschädigte ein dortiges Verkehrszeichen. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher nimmt dass Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

