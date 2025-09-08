PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brand einer Werkstatt (stand 21:27 Uhr)

Aalen (ots)

Waiblingen: Brand in Autowerkstatt

Am Montagnachmittag gegen 16 Uhr brach in einer Autowerkstatt in der Eisentalstraße ein Feuer aus. Die Flammen griffen rasch auf die gesamte Werkstatthalle über und führten zu einer starken Rauchentwicklung. Zwei Personen erlitten leichte Verletzungen und konnten nach ambulanter Behandlung im Rettungswagen entlassen werden. Die Feuerwehr, der Rettungsdienst und das THW waren mit insgesamt 27 Fahrzeugen, einem Bagger sowie 119 Einsatzkräften vor Ort. Ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude konnte verhindert werden. Der entstandene Sachschaden wird ersten Schätzungen zufolge auf rund 600.000 Euro beziffert. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

