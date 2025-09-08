Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Aalen (ots)

Gaildorf: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Am Sonntagnachmittag gegen 16:30 Uhr befuhr eine 15-jährige Motorradfahrerin die Schloßstraße und wollte dort nach links abbiegen. Hierbei übersah sie einen 49-jährigen Audi-Fahrer, welcher die Motorradfahrerin überholte. Die 15-Jährige kollidierte mit dem Audi und stürzte. Hierbei wurde sie und ihre 15-jährige Sozia leicht verletzt. Durch den Unfall entstand zudem Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell