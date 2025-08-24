Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ausflug mit dem Moped, aber sicher! Der Motorradkontrolltrupp der Polizeidirektion Neustadt kontrollierte und informierte rund ums Thema "sicheres Bike"

Neustadt an der Weinstraße / Bad Dürkheim (ots)

Wochenende! Für viele Biker ein willkommener Anlass bei dem schönen Wetter einen Ausflug mit dem geliebten "Moped" zu unternehmen. Aber auch der Kontrolltrupp der Polizeidirektion Neustadt war am Samstag-Nachmittag unterwegs und führte Kontrollen entlang der beliebten Ausflugsstrecken durch. Kontrolliert wurde unter anderem an der L499 im Elmsteiner Tal, an der B39 in Weidenthal sowie an der B37 in Höhe Bad Dürkheim/Jägertal. Insgesamt wurden rund 50 Motorräder überprüft. Schwerpunkt der Kontrollen waren neben der Prüfung auf Verkehrssicherheit auch die Einhaltung der Geschwindigkeitslimits, insbesondere in eigens ausgewiesenen Lärmschutzzonen. Ein genauer Blick ging natürlich auch auf illegale technische Veränderungen am Bike. Es wurde aber auch der präventive Ansatz im Gespräch mit den Bikern gesucht und rund ums Thema verkehrssicheres Fahren und geeignete Schutzbekleidung beraten. 2 Strafanzeigen wegen Fahren ohne gültige Fahrerlaubnisklasse mussten erfasst werden, ebenso 23 Verkehrsordnungswidrigkeiten-Anzeigen. Bei 2 Bikes war aufgrund technischer Veränderungen die Betriebserlaubnis der Fahrzeuge erloschen. In einem Fall musste auch die Weiterfahrt untersagt werden. Die Polizeidirektion Neustadt wird auch bis zum Ende der diesjährigen Motorradsaison regelmäßige und zielgerichtete Kontrollen durchführen, um die Verkehrssicherheit auf den beliebten Motorradstrecken zu gewährleisten.

