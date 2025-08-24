PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt - Personensuche nach verletztem Kind, Bitte um Zeugenhinweise

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am heutigen Sonntag, gegen 13:45 Uhr, wurde der Polizei Neustadt durch die Rettungsleitstelle ein gestürzter Radfahrer (ca. 10 Jahre) im Wald im Bereich Heidenbrunnertal/Siedlerstraße bei Neustadt mitgeteilt. Der Mitteiler war bislang nicht mehr zu erreichen. Das verletzte Kind konnte bislang nicht angetroffen und festgestellt werden. Derzeit laufen umfangreiche Suchmaßnahmen durch Polizei und Feuerwehr unter dem Einsatz der Feuerwehrdrohne. Zudem wird der Polizeihubschrauber in den Einsatz gebracht. Es ist nicht auszuschließen, dass das Kind bereits wohlbehalten zu Hause angekommen sein könnte. Die Polizei Neustadt bittet um entsprechende Hinweise telefonisch unter der Telefonnummer 06321 854-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/W.
SB: D. Taser

Telefon: 06321 854-0
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

