POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht

Carlsberg (ots)

Der Geschädigte hatte seinen PKW am 22.08.2025 in der Zeit von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr auf dem Parkplatz des Sportgeländes des TSV Carlsberg abgestellt. Als er wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er frische Kratzspuren im Bereich der Fahrertür fest. Es dürfte davon auszugehen sein, dass ein weiterer Parker beim Ein- oder Ausfahren aus der Parklücke neben dem PKW des Geschädigten diesen touchiert hatte. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Falls Sie Hinweise zur Tat oder zum Täter haben, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Grünstadt unter der Telefonnummer 06359 9312-0 oder per E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de..

