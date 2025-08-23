PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht
  • Bild-Infos
  • Download

Carlsberg (ots)

Der Geschädigte hatte seinen PKW am 22.08.2025 in der Zeit von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr auf dem Parkplatz des Sportgeländes des TSV Carlsberg abgestellt. Als er wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er frische Kratzspuren im Bereich der Fahrertür fest. Es dürfte davon auszugehen sein, dass ein weiterer Parker beim Ein- oder Ausfahren aus der Parklücke neben dem PKW des Geschädigten diesen touchiert hatte. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Falls Sie Hinweise zur Tat oder zum Täter haben, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Grünstadt unter der Telefonnummer 06359 9312-0 oder per E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de..

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Mirschberger, PHK


Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 23.08.2025 – 06:36

    POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht

    Bad Dürkheim (ots) - Am 22.08.2025 wurde im Zeitraum von 09:00 Uhr bis 10:00 Uhr ein Skoda auf dem ALDI-Parkplatz in der Bruchstraße in Bad Dürkheim beschädigt. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Ein- bzw. Ausparken aus einer Parklücke den geparkten Skoda und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug bitte an die Polizeiinspektion Bad ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 09:46

    POL-PDNW: Fahrt zum Bekannten endet mit Blutprobe

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 22.08.2025 um 08:55 Uhr wurde ein 44-Jähriger aus Edenkoben mit seinem Opel in der Landauer Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann war zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg zu einem Bekannten. Während der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Edenkobeners konnten bei diesem Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren