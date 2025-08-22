Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrt zum Bekannten endet mit Blutprobe

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 22.08.2025 um 08:55 Uhr wurde ein 44-Jähriger aus Edenkoben mit seinem Opel in der Landauer Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann war zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg zu einem Bekannten. Während der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Edenkobeners konnten bei diesem Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Ein Vortest reagierte letztlich positiv auf die Stoffgruppe THC. Der Fahrer räumte auch den Konsum von Cannabis am gestrigen Abend ein. Anschließend wurde dem 44-Jährigen eine Blutprobe entnommen und dessen Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Nun kommt auf diesen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Zudem wird die Führerscheinstelle in Kenntnis gesetzt.

