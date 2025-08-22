PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrt zum Bekannten endet mit Blutprobe

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 22.08.2025 um 08:55 Uhr wurde ein 44-Jähriger aus Edenkoben mit seinem Opel in der Landauer Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann war zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg zu einem Bekannten. Während der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Edenkobeners konnten bei diesem Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Ein Vortest reagierte letztlich positiv auf die Stoffgruppe THC. Der Fahrer räumte auch den Konsum von Cannabis am gestrigen Abend ein. Anschließend wurde dem 44-Jährigen eine Blutprobe entnommen und dessen Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Nun kommt auf diesen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Zudem wird die Führerscheinstelle in Kenntnis gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

F. Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 21.08.2025 – 21:21

    POL-PDNW: Waldbrand - Rauchsäule über mehrere Kilometer sichtbar.

    Bad Dürkheim/Kallstadt (ots) - Am heutigen Donnerstag, den 21.08.2025, gegen 15:00 Uhr, gingen bei der Polizei und der Rettungsleitstelle mehrere Notrufe ein. Demnach war eine Rauchsäule im Bereich des Bismarckturms über Kilometer hinweg sichtbar. Da die genaue Brandörtlichkeit aufgrund der Rauchentwicklung nicht exakt lokalisierbar war, wurde durch den Flugplatz Bad Dürkheim angeboten, die anwesenden Piloten um ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 21:11

    POL-PDNW: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 71-Jährigen

    Lambrecht (Pfalz) (ots) - Der am 21.08.2025 als vermisst gemeldete 71-Jährige konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Neustadt/W. Sebastian Katzenberger Telefon: 06321 854-0 ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 13:55

    POL-PDNW: Unter Drogeneinfluss einen E-Scooter genutzt...

    Neustadt/Weinstraße (ots) - ... hat am 21.08.2025 um 12:40 Uhr ein 43-Jähriger aus der VG Rockenhausen, welcher in der Adolf-Kolping-Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Während der Überprüfung des Mannes konnte festgestellt werden, dass dieser unter dem Einfluss gleich mehrerer Betäubungsmittel steht. Ein entsprechender Vortest reagierte nämlich positiv auf Amfetamin, Metamfetamin ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren